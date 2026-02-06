  • Instagram
Самоубийствен атентат в шиитска джамия в Пакистан: Поне 31 загинали и 169 ранени

Самоубийствен атентат в шиитска джамия в Пакистан: Поне 31 загинали и 169 ранени
Най-малко 31 души са загинали, а 169 са ранени при самоубийствен атентат в шиитска джамия в Исламабад, Пакистан, потвърдиха властите. Взривът е избухнал по време на петъчната молитва, поразявайки вярващите, събрани в сградата.

Очевидци и журналисти на AFP съобщават, че десетки пострадали са били откарани в болници, много от тях с обилно окървавени дрехи и видими наранявания. Видеа, разпространявани по телевизията и социалните мрежи, показват полицаи и местни жители, които бързат да помогнат на ранените и да ги транспортират до близки лечебни заведения.

Заместник-комисарят на Исламабад, Ирфан Мемон, потвърди нарастването на броя на загиналите и постъпилите в болници. Властите са започнали пълно разследване на атаката, но никоя организация все още не е поела отговорност.

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари и министър-председателят Шехбаз Шариф осъдиха бомбения атентат и изразиха съболезнования на семействата на жертвите. Зардари го определи като „престъпление срещу човечеството“, подчертавайки, че нацията стои зад засегнатите семейства в този труден момент.

#Пакистан #Исламабад #самоубийствен атенат

