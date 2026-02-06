Арестуваха млад учител от Пловдив за блудство с непълнолетна, повдигнаха му 4 обвинения

25-годишен учител от пловдивско училище е арестуван за блудство с непълнолетна ученичка. Спрямо Аврам Андреев са повдигнати още три обвинения, едно от които е за разпространение на порнографски материали. На младия преподавател е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" от Районния съд, потвърдена в последствие и от Окръжния съд.

Съдебният процес протича при закрити врати, заради замесените в случая малолетни и непълнолетни лица, предава Plovdiv24.bg.

Прокуратурата е повдигнала четири обвинения спрямо него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив чрез информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст – момиче на 13 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление.

Второто обвинение е за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив е разпространил порнографски материали на същото 13-годишно момиче.

Третото обвинение е за това, че че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив чрез използване на информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 18-годишна възраст момиче на 16 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление.

Спрямо Андреев е повдигнато обвинение и за това, че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст – същото 16-годишно момиче, в положение на зависимост.

Учителят е арестуван на 26 януари след сигнал от родител. Бащата твърди, че двамата обсъждали сексуални теми. Девойчето не е ученичка на Андреев, комуникацията между двамата била по интернет. Момичето си направило профил в социалните мрежи и се представяло за по-голямо от реалната си възраст. Според обвинението преподавателят изпращал снимки и видеа на интимните си части, които тийнейджърката показвала на съученици и приятели.

Андреев е бил уволнен от СУ "Софроний Врачански" в деня на подаването на сигнала. За случая е уведомен Регионалният инспекторат по образованието.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети веществени доказателства и др.