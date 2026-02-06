Яслите в София са застрашени от закриване: Възрастни сестри, липса на кадри и затворени групи

Над 2200 места в ясли в София са застрашени от закриване, ако медицинските сестри в пенсионна възраст прекратят трудова дейност. Според действащото законодателство, всяка яслена група, за да съществува трябва задължително да има по две медицински сестри, а при недостиг едната да бъде заменена от педагог, назначен обаче на длъжност медицинска сестра. Поради това условие желаещи няма. Има ли решение на казуса, за да не се стига до там, че докато се чака построяването на нови детски градини, действащи яслени групи да бъдат закривани.

В столичната 8 детска градина има три яслени групи, които се посещават от 69 деца. Недостиг на медицински сестра няма. Ключовият момент обаче е възрастта им. Най-младата е на 62 години, а най-възрастната на 80. Антония Донева е медицинска сестра, която от дълго време е посветила живота си на децата. Тя е на 70 години. Макар да е в пенсия, не спира да работи, разказва БНТ.

Антония Донева – медицинска сестра: "Децата имащи нужда от ясла са на все по-малка възраст, а сестрите на все по-голяма, но някак си се допълваме. За мен ще бъде тъжно да си остана вкъщи, но в един момент ще искам и да си почина, има предел, не може да си до края на живота тук, но винаги ще са на сърцето ми децата."

Величка Попова - директор на 8 ДГ "Проф. Д-р Елка Петрова": "В един момент, ако тези жени решат да прекратят трудовата си дейност, не мисля, че ще имаме възможност да намерим по-млади техни заместнички."

По изискване сега във всяка яслена група трябва да има по две медицински сестри. В случай на недостиг се прави изключение като за втора мед сестра се назначава педагог, но на длъжност медицинска сестра.

Десислава Желязкова – зам.-кмет по образование към Столична община: "Което определено прави тази позиция непривлекателна, тъй като на хората не им тече стаж по специалността. Ако само медицински сестри над 70 години напуснат системата, това означава повече от 2000 деца в София да останат без яслена грижа. Затваряме постоянно яслени групи поради липсата на персонал. И тази година генералното класиране ще бъде с още по-малко места за деца в яслена възраст, това е реална заплаха."

Директори на детски заведения поставят въпроса – каква е необходимостта децата в яслени групи да бъдат отглеждани от медицински сестри. А Столичната община настоява за нормативни промени.

Десислава Желязкова – зам.-кмет по образование към Столична община: "Яслената грижа да премине от МЗ в МОН, яслената грижа да се осъществява основно от педагогически специалисти. Медицинските сестри, които сега работят в яслите, имат своето място в кабинетите в училищата и детски градини."

Величка Попова - директор на 8 ДГ "Проф. Д-р Елка Петрова": "Всеки един завършил предучилищна педагогика би се справил. Първа долекарска помощ периодично се организира за целия персонал, минава се това обучение."

Към момента липсват 300 медицински сестри в детските градини в столицата.