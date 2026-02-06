Кое е момчето, което цяла България издирва заради тройното убийство на "Петрохан"

Във връзка с разследването на тройното убийство край хижа "Петрохн" цяла България и цялата полиция търсят 15-годишния Х.М.-Х., който според баща си се намира с издирвания Ивайло Калушев. За това, че е именно Х.М.-Х. потвърдиха неофициално източници, цитирани от GlasNews.

Полицията е включила в списъка на издирваните лица и 23-годишен мъж по случая с тройното убийство край хижа "Петрохан". Младият мъж е близък приятел на издирвания Ивайло Калушев. По първоначална информация младежът е бил и в хижата по време на трагичния инцидент.

Преди дни се появи информация, че мъж е задържан във връзка с тройното убийство и е отведен в София. Той е арестуван в село Гинци.

Според данните, задържаният има закупена къща в района благодарение на Калушев. Двамата работили дълги години заедно в чужбина.

Задържаният живее с жена си във вилната зона. На този етап няма информация дали задържания е на свобода след разпита, но източници от разследването разказаха, че той бил изключително близък до издирвания от полицията вече четвърти ден Ивайло Калушев.

Разследването обхваща и 15-16-годишно момче, което е сред издирваните лица. Полицията го търси като евентуален свидетел, след като разследването вече официално се води като умишлено убийство. По данни на органите на реда, тримата мъже са простреляни в главата.

По-рано днес Яни Макулев - баща на 15-годишния Х.М.-Х. потвърди, че полицията търси сина му.

Макулев уточни в ефира на NOVA, че не знае точното местонахождение на сина си. С тях е и Николай Златков, който е сред учредителите на "Национална aгенция за контрол на защитените територии", и също се издирва той е на 23 години.

"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане", заяви бащата.

Датата 29 януари не е никак случайна - тогава 15-годишното момче е имало рожден ден.

Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван с него. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но може да обясни къде ориентировъчно е била базата, където са били с Калушев: "Той имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя".

Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.

"Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме", обясни Макулев.

Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията в Петрохан, е опитал да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре: "Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кого се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят".

Бащата подчерта, че няма данни за инцидент или опасност. Макулев изрази надежда, че синът му и останалите, които са с него, са в безопасност и скоро ще се появят.

От GlasNews публикуваха и снимки на момчето, което цяла България издирва във връзка с убийството край хижа "Петрохан".