Карнавал Габрово: 8000 евро награда да смели идеи

Ако обичаш хумора, иронията и свободата да казваш важните неща със смях – това е твоят момент. Община Габрово отваря конкурса за участие в Карнавал Габрово 2026, който ще превърне града в сцена за идеи, въображение и сатиричен поглед към света на 16 май, в рамките на фестивалната седмица 11-17 май.

Габровският карнавал не е просто шествие – той е спектакъл на открито. Участниците създават цели сцени в движение, в които се срещат костюми, макети, музика, танц и актьорска игра. Това са онези пъстри и шумни карнавални композиции, които разказват истории, осмиват реалността и превръщат актуалните теми в смях, ирония и зрелище по улиците на града.

И най-хубавото – не е нужно да си професионален артист, за да се включиш. Поканата е отворена за приятелски компании, училища, читалища, танцови формации, независими творци и всички, които имат идея и желание да я покажат пред публика. Достатъчни са въображение, чувство за хумор и смелост да излезеш от ролята на зрител.

Това е моментът, в който твоята идея минава по централните улици на Габрово – пред хиляди зрители, камери, аплодисменти и медийно внимание. Всяка година карнавалното шествие се гледа от десетки хиляди души, а фестивалната седмица превръща града в притегателен център за артисти, туристи и любители на смеха от цялата страна.

Конкурсът за участие предлага и сериозна мотивация за най-атрактивните и оригинални идеи. Наградният фонд тази година е в евро и включва:

4 000 евро за първо място

2 500 евро за второ място

1 500 евро за трето място

Желаещите могат да кандидатстват до 25 март 2026 г., като подадат своето предложение чрез официалния сайт на Карнавала: за конкурса , заявка за участие

Малко вдъхновение от предишните години

През последните години конкурсът за участие в Карнавал Габрово привлича все по-смели и запомнящи се идеи. Сред отличените проекти са „Картонени кратуни“ на НГПИ „Тревненска школа“, които впечатляват с мащабни образи и силна визуална метафора, както и „Карнавал в тунела“ на карнавални ентусиасти от с. Новаковци – проект, който превръща актуални теми в истински спектакъл на колела, та чак до участниците, които пресъздават истински сблъсък на поколенията от различните епохи – ваканциите на летовниците от 1973 г. в къмпинг „Смокиня“ та чак до 2025 г. в Съни Бийч.

Победителите от последните издания показват, че добрата идея, чувството за хумор и екипната работа могат да превърнат всяка група в звезда на карнавалното шествие. Следващата запомняща се карнавална сцена може да бъде твоята.

Кандидатстването е отворено до 25 март – останалото е въображение и смелост.

Допълнителни детайли: