Опит за убийство на зам.-ръководителя на ГРУ в Москва

В шокиращ инцидент в Москва генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия, беше прострелян многократно от неизвестен нападател. Атаката се е случила близо до жилищна сграда на Волоколамско шосе в северозападната част на града, след което Алексеев е транспортиран спешно в болница. Властите потвърдиха, че е образувано наказателно разследване, а заподозреният остава на свобода.

Според руските медии нападателят е стрелял по Алексеев от засада, след което е избягал. Точното му здравословно състояние не е оповестено. Алексеев, роден на 24 април 1961 г. в село Холoдки, Винишка област, Украйна, е първи заместник-началник на ГРУ от 2011 г. Кариерата му включва ръководни позиции в разузнавателни управления в Московския и Далекоизточния федерален окръг, както и ръководството на 14-та дирекция на ГРУ.

Според данни от открити информационни източници и украински власти Алексеев е участвал в операции, подкрепящи инвазията на Русия в Украйна, включително предоставяне на информация за цели за ракетни и бомбени удари по цивилни обекти и организиране на псевдореферендуми в окупирани територии. Отчетено е и участието му в изграждането на квазиправителствени структури, например в Херсонска област.

Международно Алексеев е противоречива фигура. През 2016 г. САЩ го санкционират за организиране на кибератаки, насочени към президентските избори. През 2017 г. по секретен указ е удостоен с ордена „Герой на Русия“, а през 2022 г. Канада го санкционира за ролята му в пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Обединеното кралство и ЕС го обвиняват и за организирането на химическата атака в Солсбъри през 2018 г., при която бившият руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му бяха отровени, а загина британски гражданин.

Алексеев е участвал и в преговори с лидера на групировката „Вагнер“ Евгений Пригожин по време на краткотрайното въстание на групата през 2023 г. Въпреки че Украйна не е официално свързана с този инцидент, Киев преди това е провеждал целеви операции срещу руски представители, ангажирани в конфликта.

Стрелбата се случва след серия нападения срещу руски военни официални лица. Най-скорошно бе смъртта на Фанил Сарваров, ръководител на отдел „Оперативна подготовка“ в Генералния щаб на руските въоръжени сили, който загина на 22 декември след автомобилна бомба в Москва.