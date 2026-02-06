Теч в детска ясла притесни родители в Пловдив

Сериозна опасност за здравето и сигурността на децата възникна в детска ясла в пловдивския квартал "Изгрев". Поради пробит покрив вода се стича директно от таваните и осветителните тела на втория етаж, което принуди администрацията да премести децата в препълнени помещения на първия етаж в разгара на грипния сезон. Информацията беше потвърдена от репортаж на NOVA, излъчен тази сутрин.

Рискове за децата

Родителите изразиха остро недоволство от създалата се ситуация, която според тях нарушава всички противоепидемични мерки. "Това е недопустимо, тъй като се нарушават въведените в момента от режима противоепидемични мерки – групите да се събират заедно в едно общо помещение", заявиха разтревожени майки и бащи. Те подчертават, че събирането на деца от различни групи в тесни стаи създава идеален инкубатор за зарази.

Ситуацията на втория етаж е критична – в приемните са поставени кофи и легени, за да събират капещата вода, а влагата вече е обхванала стените и таваните.

Реакцията на властта

Директорката на детското заведение Десислава Иванова обясни, че в момента на първия етаж са настанени между 20 и 25 деца, въпреки че по списък са 60. Според нея се извършва "щателен филтър на входа", за да се гарантира безопасността.

Кметът на район "Източен" Емил Русинов призна, че сградата е опасна. "В тази ситуация очевидно е доста опасно да се посещава сградата. Капе дори от осветителните тела", заяви районният кмет. Той обеща, че финансирането за ремонта ще бъде осигурено от фонд за аварийни ситуации, но не даде конкретна дата за започване на строителните дейности, тъй като тепърва трябва да се избира фирма изпълнител.

Докато текат процедурите, децата може да бъдат преместени в други учебни заведения в района, което допълнително ще затрудни семействата.