  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +12
Пловдив: +9 / +10
Варна: +9 / +10
Сандански: +9 / +11
Русе: +4 / +6
Добрич: +8 / +9
Видин: +2 / +4
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +3 / +6
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +8 / +9

КЗП прехвърли топката към КЕВР за високите сметки за ток

  • Сподели в:
  • Viber
КЗП прехвърли топката към КЕВР за високите сметки за ток
A A+ A++ A

Вълна от недоволство и масови сигнали за драстично завишени сметки за електроенергия заляха Комисията за защита на потребителите (КЗП) в първите дни на февруари. Само за последните 48 часа в институцията са постъпили 70 жалби, което представлява почти целия обем от сигнали от началото на годината, съобщи Александър Колячев - временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Въпреки сериозния ръст на оплакванията, КЗП обяви, че няма компетенции да извършва проверки по същество в енергийния сектор. "Нашите правомощия са доста ограничени. Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност към КЕВР", обясни Александър Колячев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Туристически справочници и пътеводители
Според председателя на КЗП потребителите трябва първо да се обърнат към съответното електроразпределително дружество. Едва след получаване на официален отказ, жалбата може да бъде отнесена към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Този тромав процес оставя гражданите сами в битката с потенциални технически грешки или неточно превалутиране.

Еврото и цената на тока
Александър Колячев бе категоричен, че по-високите сметки нямат връзка с приемането на еврото от 1 февруари. Според него причините са или по-голямо потребление заради температурите, или технически проблеми. Той посъветва потребителите да съпоставят сумите с тези от януари миналата година при сходни метеорологични условия, за да установят реалната разлика.

Докато КЗП отчита масов наплив от жалби, от енергийния регулатор КЕВР по-рано заявиха, че при тях официални сигнали все още липсват, което индикира за сериозно разминаване в комуникацията между държавните органи.

#КЗП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?