КЗП прехвърли топката към КЕВР за високите сметки за ток

Вълна от недоволство и масови сигнали за драстично завишени сметки за електроенергия заляха Комисията за защита на потребителите (КЗП) в първите дни на февруари. Само за последните 48 часа в институцията са постъпили 70 жалби, което представлява почти целия обем от сигнали от началото на годината, съобщи Александър Колячев - временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Въпреки сериозния ръст на оплакванията, КЗП обяви, че няма компетенции да извършва проверки по същество в енергийния сектор. "Нашите правомощия са доста ограничени. Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност към КЕВР", обясни Александър Колячев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Според председателя на КЗП потребителите трябва първо да се обърнат към съответното електроразпределително дружество. Едва след получаване на официален отказ, жалбата може да бъде отнесена към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Този тромав процес оставя гражданите сами в битката с потенциални технически грешки или неточно превалутиране.

Еврото и цената на тока

Александър Колячев бе категоричен, че по-високите сметки нямат връзка с приемането на еврото от 1 февруари. Според него причините са или по-голямо потребление заради температурите, или технически проблеми. Той посъветва потребителите да съпоставят сумите с тези от януари миналата година при сходни метеорологични условия, за да установят реалната разлика.

Докато КЗП отчита масов наплив от жалби, от енергийния регулатор КЕВР по-рано заявиха, че при тях официални сигнали все още липсват, което индикира за сериозно разминаване в комуникацията между държавните органи.