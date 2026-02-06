Книги за културни и образователни институции могат да се даряват в над 700 точки в страната през февруари

През февруари даряването на книги за културни и образователни институции ще бъде възможно от над 700 точки в над 150 населени места в страната, като събраните издания ще бъдат насочени към читалища, училища и библиотеки в Югоизточна България. Инициативата „Дари книга, подари любов“ е деветото поред национално издание на кампанията на издателство КИБЕА, насочена към подкрепа на достъпа до книги и култура в по-малки населени места. Тази година тя се реализира със съдействието на Асоциация „Българска книга“ и логистичната инфраструктура на BOX NOW, както и с участието на медийния партньор Списание 8 и издателствата Нов български университет, Обсидиан, Стрийт 68, Пурко, Timelines и „Трите ми прасенца“.

От 2018 година насам, издателство КИБЕА са книгодарили над 16 000 тома на бенефициенти в България, Турция и Украйна. Деветото издание на кампанията се очаква да събере над 6000 книги, които да достигнат до множество културни и образователни институции в югоизточната част на страната. Сред първите одобрени кандидати са Регионална библиотека „Христо Смирненски“, Хасково; Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”, Кърджали; НЧ „Георги Кондолов 1914“, Царево, НЧ „Развитие – 1921 г.“ с. Дъбово, обл. Ст. Загора, и НЧ „Асен Златаров 1940“ – Бургас, които на свой ред ще дарят книги на други библиотеки бенефициенти.

„Срещите ни с читалища, училища и библиотеки в цялата страна ни напомнят колко решаващ е достъпът до актуална литература за общностите извън основните културни центрове. С фокуса върху Югоизточна България тази година завършваме обхвата на инициативата, като вече сме дарявали във всеки регион на страната, и каним читателите да станат активна част от подкрепата за местните общности. “, споделя Методи Атанасов, Маркетинг директор на издателство КИБЕА.

Тази година кампанията използва съществуващата логистична инфраструктура от автоматизирани шкафчета за доставки на BOX NOW, което позволява даряването на книги от цялата страна 24/7. Дарителите могат да изпратят своите книги до издателството, откъдето всички издания се разпределят към нуждаещи се институции в региона.

Процесът е максимално улеснен: дарителите генерират товарителница чрез специалния линк на кампанията и го изписват четливо върху пакета. Организаторите апелират дарените книги да са стойностни издания от последните 5-6 години в добър търговски вид.

„За нас беше естествено да предоставим логистичната си мрежа, за да улесним една кауза с дългосрочна стойност. Благодарение на националния обхват на BOX NOW даваме възможност на хората от цялата страна лесно да се включат в даряването на книги.”, споделя Андрей Вишкрабка, изпълнителен директор на BOX NOW за България. “В допълнение, наши служители ще се включат и на място, за да помогнат в сортирането и подготовката на даренията, защото вярваме, че личното участие е също толкова важно, колкото и технологията.“

BOX NOW е логистичен партньор на издателство КИБЕА и извън рамките на настоящата инициатива. От стъпването си на българския пазар преди повече от три години компанията разширява националния си обхват до над 700 автоматизирани машини за пратки в над 150 населени места с месечен капацитет от над 1,5 млн. пратки. BOX NOW активно адаптира размера на по-натоварените локации спрямо реалната им използваемост след първоначалния избор, с цел по-ефективно обслужване на потребителите.



