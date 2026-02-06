  • Instagram
Корнелия Нинова: БСП е в насипно състояние

Корнелия Нинова: БСП е в насипно състояние
Бившият лидер на социалистите Корнелия Нинова отправи остри критики към сегашното ръководство на БСП, определяйки състоянието на партията като критично. В ефира на предаването "Денят започва" тази сутрин тя заяви, че партията е разкъсвана от противоречия и зависимости.

"БСП в момента е в насипно състояние. Трима концесионери се борят за собствеността – това са Борисов, Пеевски и Радев", обяви Корнелия Нинова пред БНТ. Според нея предателството, което БСП е извършила чрез сближаване с ГЕРБ и ДПС, няма да бъде простено от избирателите.

Разрив и нови проекти

Нинова, която вече оглавява партия "Непокорна България", беше категорична, че БСП не може да бъде неин партньор. Тя обвини новото ръководство, че е предало партийната линия срещу пет поста и лични облаги. Лидерът на новата формация подчерта, че нейните битки за изчистване на партията от зависимости са довели до обединение на олигархията срещу нея.

Атаки към президентската институция
В анализа си за политическата ситуация Корнелия Нинова засегна и ролята на държавния глава. Според нея Румен Радев е оставил "отворена врата" към ГЕРБ за създаване на мнозинства, което тя определи като голяма грешка.

"Ако някой иска да гласува за нещо изпитано през годините, гарантирам, че това е „Непокорна България“", заяви Корнелия Нинова, цитирана от обществената телевизия. Тя допълни, че въпреки допусканите грешки в миналото, никога не се е предала на задкулисието.

