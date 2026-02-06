  • Instagram
След дъжда: Реките в Смолянско се укротиха

Нивата на реките в Смолянско спадат и обстановката в областта се нормализира след вчерашните дъждове, заяви за БТА заместник областният управител Андриян Петров. Валежите в областта през последното денонощие не надвишават 41 литра на квадратен метър. Това е измереното количество в Златоград, според данни на Метеорологичната станция на Рожен.

В Смолян количеството на валжите е 26 литра на квадратен метър, а в Чепеларе - 14.

Паднали камъни има по пътя Смилян – Арда в района на разклона към Киселчово, съобщиха от Областното пътно управление. Еднопосочно е движение в едното платно в зоните на активираните вчера свлачищни процеси по пътищата Смолян – Малка Арда – Баните и Смилян – Рудозем.

Снежната покривка в Пампорово е 40 см, условията за ски са отлични, информират от Планинската спасителна служба в курорта.

#Смолян

