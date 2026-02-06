  • Instagram
Депутатите решиха: Няма да има заседание на парламента в петък

Депутатите решиха: Няма да има заседание на парламента в петък
Днес (6 февруари) няма да има заседание на парламента, решиха депутатите. Предложението за това направи Деница Сачева от ГЕРБ – СДС като се аргументира с късния час, до който е продължило днешното пленарно заседание.

Дневния ред за първия петък от месеца предвиждаше блиц контрол от 9:00 ч., в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси от депутатите, и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа.

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) възрази срещу предложението в петък да няма заседание.

"Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола в петък, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите, каза Денков. Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка", добави той.

Асен Василев от ПП – ДБ коментира, че това предложение е скандално и поиска почивка, за да могат депутатите да размислят.

След дадената почивка от 15 минути, с 90 гласа „за“ и 65 – „против“ народните представители решиха в петък парламентът да не заседава.

Предложението на Денков заседанието да започне с един час по-късно беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 – „против“ и пет – „въздържал се“.

Скандално е да скриете премиера и министрите от въпросите на депутатите, коментира Мартин Димитров (ПП – ДБ).

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че следващото пленарно заседание е на 11 февруари от 9:00 часа. След това тя закри заседанието, което продължи до 23:30 часа. За тези повече от 14 часа, депутатите приеха на второ четене промените в Изборния кодекс за ограничаване на секциите в страни извън ЕС, както и измененията в Закона за киберсигурност.

