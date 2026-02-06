Пазете трудовата си книжка

Мнозина вярват, че дигитализацията е събрала цялата им трудова история на едно място, но истината е много по-различна. Ако разчитате само на електронния регистър, рискувате да загубите десетилетия осигурителен стаж. Времето за действие изтича, тъй като крайният срок за оформяне на документите наближава.

Въпреки че България вече изцяло премина към дигитално отчитане, хартиената трудова книжка остава незаменима. Тя е единственото юридическо доказателство за натрупаните години работа преди въвеждането на новата система на 1 юни 2025 година. Без нея признаването на миналия труд пред НОИ може да се окаже невъзможно.

Капанът на дигиталното досие

Голямата заблуда е мисълта, че електронната система "знае всичко". Всички трудови правоотношения, натрупани години и промени на длъжности преди 1 юни 2025 година, не са прехвърлени автоматично в електронното досие. Реформата започна "на чисто".

Ако проверите стажа си в системата на НОИ към днешна дата (февруари 2026 година), там ще видите детайли само за последните осем месеца. За всяка година работа преди това ще ви е необходим хартиеният оригинал със съответните печати.

Какво трябва да направите до 1 юни 2026 година

В момента тече задължителният преходен период. Ако все още работите на същото място, където сте били през лятото на 2025 година, вашият работодател е длъжен да извърши следните действия:

Да изчисли стажа ви към 1 юни 2025 година в години, месеци и дни.

Да постави подпис и "мокър" печат, удостоверяващи данните.

Да ви върне документа срещу подпис.

"Работодателите нямат право да задържат оригиналните книжки след тяхното оформяне", припомнят експерти по трудово право. Ако документът ви все още е в счетоводството, изискайте го незабавно. Той вече няма функцията да отразява текущи промени, а е историческо доказателство, за което вие носите лична отговорност.

Рискове при загуба на документа

Ако сте загубили книжката си, процедурата остава изключително тежка. Ще се наложи да изисквате дубликат от Инспекцията по труда и сами да обикаляте бившите си работодатели за удостоверения (УП-2 и УП-3). Информацията отпреди юни 2025 година няма как да се появи автоматично в новия Единен регистър на заетостта.

Съветът е да направите "дигитална застраховка" – сканирайте всяка страница на оформената си книжка. Електронният регистър е за бъдещето, но хартията остава застраховката на вашето минало.