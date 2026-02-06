  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +12
Пловдив: +9 / +10
Варна: +9 / +10
Сандански: +9 / +11
Русе: +4 / +6
Добрич: +8 / +9
Видин: +2 / +4
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +3 / +6
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +8 / +9

Имен ден на 6 февруари празнуват хора със светли имена

  • Сподели в:
  • Viber
Имен ден на 6 февруари празнуват хора със светли имена
A A+ A++ A

Днес, 6 февруари, православната църква почита Св. Фотий. Името му е с гръцки произход и означава "светлина".

Свети Фотий е роден през 820 г. в Цариград в заможно семейство. Още от малък той получа добро образование. По-късно става преподавател в Магнаурската школа, където се обучават Цар Симеон Велики и Константин – Кирил философ.

През 858 г. Св. Фотий е избран за патриарх на Цариград. Той насърчавал упорито Св. Константин Философ да се превърне в християнски мисионер на всички славяни.

Патриархът Фотий винаги се борил против начина, по който християнството било изопачавано. Свети Фотий често влизал в спорове с византийските императори и умира в заточение именно на 6 февруари 891 година.

На днешния ден празнуват, всички имена, свързани със светлина. Това са: Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо, Доротея.

#православна църква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?