Къщата на ужасите "Петрохан": Какви са версиите за тройното убийство (ОБЗОР)

Вътрешният министър разпореди проверка на твърденията за сигнали към МВР за сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан". То е управлявало хижата, а в Управителния му съвет участват един от убитите и Ивайло Калушев, който се издирва.

В четвъртия ден след тройното убийство въпросите се трупат. Засега неофициално е известно, че трите тела са били открити пред хижата успоредно едно до друго, като в ръцете на нито един от мъжете не е открито оръжие. Педофилия, каналджийство, наркодепо, сектанство и още няколко други са версиите, които се обсъждат в публичното пространство. Досега разследващите не са обявили коя е водещата и дали вече имат яснота за мотивите за престъплението.

Обществеността вече се раздели по отношение на възможните причини за тройното убийство. Едни са убедени, че рейнджърите от „Петрохан” са се занимавали с опасни и нелегални неща. Други - техни близки и познати, са категорични, че те не могат да бъдат отговорни за това.

На този фон МВР ще разследва твърденията за подадени сигнали срещу сдруженията, като обхватът на проверката ще бъде от 2022 г. до сега. Инспекторатът ще влезе в Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Един от малкото пъти, когато Ивайло Калушев е заставал пред телевизионната камера, е през 2010 година. Тогава се налага евакуация в пещерата "Духлата", тъй като група туристи е блокирана под земята близо 50 часа. Калушев тогава споделя, че не приема себе си за герой. Днес мъжът е в неизвестност и е обявен за издирване. Засега неофициалната информация от разследването показва, че той е един от заподозрените за тройното убийство.

В обкръжението на Калушев до скоро е бил журналистът и главен редактор на OFFNews Владимир Йончев. „Аз съм сигурен, че не го е извършил. Но разследващите са длъжни да проверят. В какво съм сигурен аз няма значение. Но това да организират кампания срещу него, да го изкарват педофил и неустойчив човек - това означава, че не се готви разследване, а очерняне”, посочи той. Йончев е посещавал хижа „Петрохан” и смята, че районът не е избран случайно. Предполага, че причина за убийството е работата им като рейнджъри, които са наблюдавали района, който е близо до границата със Сърбия. „Там със сигурност е най-голямата пещерна система. Предполагам, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят”, смята журналистът.

Според психолозите става въпрос за показно убийство, за което не е изключено рейнджърите да са предполагали. „Тук говорим за професионално убийство, прецизно и хладнокръвно извършено. По отношение на сигнала, който е подаден като заплаха, това също влиза като потвърждение по отношение на логиката на това престъпление. Тук говорим за категоричност и висок професионализъм", посочи криминалният психолог Светлана Димитрова.

След убийството стана ясно, че сдруженията, стопанисвали хижата, са имали рамково споразумение с МОСВ, което е било подписано от министър Борислав Сандов и прекратено в средата на миналата година. „Министерството не търпи щета в тази ситуация. Въпросът е този документ на тях каква работа има върши”, смята журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов. „Мога да обясня. Когато започнат да се заяждат с някой, който мислят, че е бракониер, трябва по някакъв начин да се легитимираш”, отговори Йончев.



