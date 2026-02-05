Шокиращо пророчесто: Божи избраник с невиждани умения идва след Путин

Пророческият монах Авел живее по време на управлението на Екатерина Велика. Той предсказва най-важните събития от 19-ти и 20-ти век, за което е хвърлен в затвора. Двадесет години по-късно, по заповед на император Николай I, е преместен в Спасо-Ефимиевския манастир, където умира. През 1875 г. някои от предсказанията му са публикувани, включително пророчества за съвременна Русия.

Наричат го пророк, предсказващ съдбите на императорите. И това не е неоснователно твърдение - монах Авел наистина предсказва бъдещето на всички руски царе, започвайки от Екатерина II, като не пренебрегва и нашето време. Експертите тълкуват пророчествата му по различен начин. Но са единодушни в едно: монахът точно предсказва оставката на Борис Елцин и възхода на Владимир Путин. Авел вярва, че “след 7 десетилетия на запустение, демоните ще напуснат Рус, а тези, които останат, ще облекат “овчи дрехи”, оставайки вълци.

Монахът Авел предсказва безславния край на последното царско семейство, “последван от безбожна епоха. Руският народ ще трябва да изтърпи много изпитания и страдания, но страната ще устои и ще се издигне до невиждани висоти. И ще бъде възродена от силен владетел, чието име е предопределено три пъти в руската история”.

Тълкувателите на пророчествата и историците предполагат, че това се отнася до човек на име Владимир. Авел пише: “Първият е бил обслужван от богатири, вторият ще се роди в един ден и ще бъде празнуван в друг. Третият носи белега на съдбата. В него се крие спасението и щастието на царството.”

Трима с едно име

От руските летописи, приказки и епоси знаем, че богатирите служат на много князе, но най-често споменаваният в литературните източници е княз Владимир Красное Солнишко. Ето защо експертите смятат, че първият от силните владетели е именно той.

Владимир Илич Ленин е вторият. Поради календарни конфликти, той има двоен рожден ден: по стария календар е роден на 10 април, но по новия - на 22 април. За ролята на Ленин в историята на руската държава може дори да не се споменава - именно по време на неговото управление и с негово пряко участие е извършен държавен преврат, автокрацията е свалена, а царското семейство е унищожено. Тогава започва безбожната епоха, спомената от Авел.

След Ленин следва поредица от владетели и сега Владимир отново управлява Русия. Между другото, много астролози твърдят, че датата на раждане на руския президент е неправилна в официалната информация. Ако е така, тогава той би могъл да бъде вторият Владимир.

Според пророчествата на Авел, третият Владимир е предопределен да донесе ново учение на света. И ако се замислим, Русия сега носи съвсем различна идеология, тъй като именно Путин обявява края на еднополюсния свят.

Съществува и мнение, че Владимир Путин подготвя почвата за възхода на трети владетел, белязан от съдбата. Авел може би има предвид друго име, особено след като има пророчество, което обяснява много: “И ще се издигне в изгнание Велик Княз, който ще се застъпи за синовете на своя народ. Той ще бъде Божият избраник и на главата му ще бъде благословия. Той ще бъде уникален и разбираем от всички, самото руско сърце ще го усети... и самият той ще потвърди призванието си... Името му е предопределено три пъти в руската история. В него се крие спасението и щастието на руската държава. Велика ще бъде тогава Русия, след като отхвърли безбожното иго; велика съдба е предопределена за нея.”

От тези думи става ясно, че Божият избраник ще бъде в изгнание, тоест извън Русия. Това определено не е Владимир Путин.

Съвременните тълкуватели на пророчествата се фокусират върху името Владимир, но може да има и други претенденти за ролята на великия владетел. Например Александър Невски - той също има воини на служба. След голямата си победа Александър управлява цяла Русия. Неговата роля в руската история е просто безценна.

Император Александър II е претендент за ролята на втория велик владетел. Той остава в историята като велик реформатор и получава титлата “Освободител”. Пълнолетието на Александър се случва през Страстната седмица, така че церемонията по празнуването му и полагането на клетва е отложена за Великден. А ако се задълбочим в историята, можем да открием и други велики имена - Йоан, Николай, Михаил.

Другите ясновдци

Много гадатели предсказват, че Русия ще бъде въздигната от човек, който ще донесе със себе си ново учение. Българската ясновидка Ванга също говори за това: “В Русия ще се появи нов човек, носещ знака на ново учение.” А ето какво предсказва Василий Немчин за новия владетел: “Той ще бъде мъдрец, притежаващ тайни знания.”

И двете пророчества предполагат, че следващият велик владетел на Русия ще притежава знания, непознати в момента на човечеството, и тъй като е “Божият избраник”, той ще получи тези знания от Висши сили.

Преди сто години американският “спящ пророк” Едгар Кейси пише: “Новият лидер на Русия ще бъде непознат за всички в продължение на много години, но един ден той неочаквано ще се издигне на власт благодарение на своите нови и напълно уникални умения и технологии, които никой друг няма да притежава. А интелектът му ще позволи на него и другарите му да станат практически безсмъртни.”



