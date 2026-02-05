  • Instagram
Човечността е жива! Полицаи, ветеринари и доброволци спасиха куче, блъснато от кола в Бургас

Човечността е жива! Полицаи, ветеринари и доброволци спасиха куче, блъснато от кола в Бургас
Едно ранено куче в късните часове на сряда успя да обедини институции, ветеринарни специалисти и доброволци в истински урок по човечност и съпричастност. Случаят, който започна като пореден сигнал за пътен инцидент, се превърна в история за бърза реакция, професионализъм и надежда.

Около 21:30 ч. на телефон 112 е подадено съобщение за куче, блъснато от автомобил в района на т.нар. „Лакомата спирка“ в бургаския комплекс „Меден рудник“. На място незабавно пристигат служителите от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР в Бургас Ламбо Ламбов и Иван Георгиев. Те установяват, че животното е в тежко състояние - трудно движи задните си крака, изпитва видима болка, но въпреки това не проявява агресия и се опитва да се изправи.

В търсене на съдействие полицаите се свързват с дежурния център към Областната дирекция, откъдето е ангажирана пресаташето на ОДМВР в Бургас Цветелина Рандева.

Макар и в късен час, реакцията е мигновена и категорична. Без колебание на помощ се отзовават специалистите от City Vet - Кристина Николова и д-р Светослав Янев, доброволката Маргарита Пеева от Animal SOS - Burgas, както и д-р Лили Шишманова от ветеринарна клиника Vet Life в Бургас.

Ключова роля за спасяването на животното изиграва и екипът на Четвърто районно управление в Бургас в състав Росен Куртев, Цветан Манолов и Стефан Недев, действал под ръководството на началника на районното управление главен инспектор Халид Аптараман.

С тяхното съдействие кучето е транспортирано безопасно до клиника Vet Life, където незабавно му е оказана професионална медицинска помощ.

Към момента четириногият пациент остава под грижите на ветеринарните лекари, а състоянието му се следи внимателно. Всички, включили се в спасителната акция, са обединени от една надежда – животното да се възстанови напълно и отново да застане на краката си.

Случаят е необичаен за ежедневната работа на полицията, но показва нещо много по-важно – че зад униформите и професиите стоят хора, които не подминават болката, дори когато тя не е човешка. Благодарностите са за всички, които в онази сряда вечер избраха да реагират не по задължение, а по съвест.

#Бургас #ОД МВР #ОДМВР - Бургас #куче

