Започва подаването на заявления за матури 2026
От днес, 5 февруари, започна подаването на заявления за допускане до матури. Крайният срок е 20 февруари включително, писа БНТ.
Кога са матурите тази година?
- Български език и литература – 20 май, от 8:30 ч.
- Втора задължителна матура – 22 май, от 8:30 ч.
- Допълнителни матури по желание – между 26 май и 2 юни.
Валидиране на знания – как работи?
Ученици и хора с вече завършено средно образование могат да валидирарат знания по предмети, които не фигурират в дипломата им.
- Могат да се положат до два допълнителни изпита.
- Избира се дали изпитът да е по общообразователна или профилираща подготовка.
- Таксата е 20,45 евро за един предмет.
- Срокът за тези заявления е същият: от 5 до 20 февруари.
Ако не си учил предмета като профилиращ
Зрелостници, които не са учили даден предмет като профилиращ или са учили чужд език на по-ниско ниво, също могат да валидират знания чрез допълнителен държавен зрелостен изпит.
Може и да си повишиш оценката
От две години има и още една възможност:
- еднократно повишаване на оценка от матура;
- в рамките на една година след изпита;
- ако оценката е различна от двойка.
