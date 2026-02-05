Започва подаването на заявления за матури 2026

От днес, 5 февруари, започна подаването на заявления за допускане до матури. Крайният срок е 20 февруари включително, писа БНТ.

Кога са матурите тази година?

Български език и литература – 20 май, от 8:30 ч.

Втора задължителна матура – 22 май, от 8:30 ч.

Допълнителни матури по желание – между 26 май и 2 юни.

Валидиране на знания – как работи?

Ученици и хора с вече завършено средно образование могат да валидирарат знания по предмети, които не фигурират в дипломата им.

Могат да се положат до два допълнителни изпита.

Избира се дали изпитът да е по общообразователна или профилираща подготовка.

Таксата е 20,45 евро за един предмет.

Срокът за тези заявления е същият: от 5 до 20 февруари.

Ако не си учил предмета като профилиращ

Зрелостници, които не са учили даден предмет като профилиращ или са учили чужд език на по-ниско ниво, също могат да валидират знания чрез допълнителен държавен зрелостен изпит.

Може и да си повишиш оценката

От две години има и още една възможност: