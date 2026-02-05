Димитър Манолов: Промяната във втория пенсионен стълб не е реформа

Всички очакват да видят следващата политическа конфигурация и „новите борци с олигархията“. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в „Денят на живо” в коментар за политическата ситуация в страната. По думите му обществото се намира в период на изчакване, а хоризонтът остава неясен.

Манолов коментира и темата за избора на служебен министър-председател, като посочи, че вицепрезидентът Илияна Йотова „няма избор“ по въпроса – нещо, което самата тя е заявила публично.

Според него от гледна точка на държавния глава евентуалната „шортлиста“ включва имената на Димитър Гюров и Димитър Главчев, но и срещу двамата има сериозни политически възражения. „Всички тези длъжности са политически определени“, подчерта Манолов, като допълни, че част от назначенията са били направени в рамките на хипотезата някой от заемащите поста да стане бъдещ министър-председател.

Лидерът на „Подкрепа“ предупреди, че страната продължава да работи с удължителен бюджет, в който не са предвидени средства за провеждането на нови избори. „До септември можем да останем с удължителен бюджет“, каза Манолов. В същото време датите около изборите продължават да се обсъждат, като последно се споменава 19 април.

По отношение на ролята на синдикатите Манолов отбеляза, че те също се променят „в движение“, тъй като пазарът на труда се трансформира. „Появяват се нови професии, променя се балансът между различните професии. Стараем се да се движим с времето“, посочи той.

Манолов се изказа скептично по темата за промените при допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Според него вторият стълб не представлява истинска пенсионна реформа.

„Опитват се набързо да угодят на три пенсионни фонда да изкарат някой лев“, заяви той, като уточни, че не всички частни пенсионни фондове споделят подхода със създаването на подфондове.

Манолов смята, че системата е „погрешно подредена“, а хората в нея нямат реален избор. По данни на синдикалиста около 80% от осигурените в допълнителното задължително пенсионно осигуряване са служебно разпределени в даден фонд, тъй като не проявяват интерес и не правят информиран избор.

Той отправи критика и към таксите, които частните фондове удържат – нарече ги „чудовищни” и уточни, че в момента те са 3,5%.