Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР представиха доклад за икономическото развитие на България за 2025 г.

Премиерът в оставка Росен Желязков и генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество Матиас Корман представиха официално доклада "Икономически преглед на България за 2025 г.". Той засяга напредъка на България по пътя към присъединяването на страната ни към ОИСР.

Желязков отбеляза, че включването на страната ни към организацията е предпоставка за инвеститорския ни потенциал. Той посочи, че големите предизвикателства са свързани с конкурентноспособността, а оттам и с по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труд.

Корман, от своя страна, посочи, че оценява високо работата на кабинета през последните 12 месеца за напредъка за присъединяването на страната ни към ОИСР. Той беше категоричен, че членството в организацията дава възможност за по-силен икономически растеж, по-високи доходи и по-висок жизнен стандарт. България е постигнала значителен напредък, допълни Корман.

Жизненият стандарт в България се е доближил до този на страните членки на ОИСР, но още има какво да се направи, подчерта той. Генералният секретар на ОИСР посочи успехите на България:

♦ разумна фискална политика

♦ структурни реформи

♦ усилия за подобряване на бизнессредата

♦ повишаване на конкурентноспособността

♦ присъединяване към Шенген

♦ приемането на еврото.

Икономическият растеж през последните две години се дължи на вътрешното търсене и потребление, което се подпомага от ниски лихвени равнища, каза още Корман. Наблюдава се растеж на инвестициите. Те мога да се засилят с усвояването на европейски средства, заяви той. Българската продуктивност остава значително ниска в сравнение с другите страни от ОИСР. Инфлацията се е забавила, но все още е по-висока от тази на страните в еврозоната. Прогнозата е за стабилен растеж на БВП, но с леко забавяне. Очаква се бюджетният дефицит да бъде 3,9%, въпреки силната икономика. Това трябва да намали инфлацията и така да помогне за подготовка на натиска върху разходите.

Публичният дълг е сравнително нисък – 25% от БВП за 2025 г. Това се случва, въпреки натиска от бюджетни разходи. Очаква се този дълг да се увеличи до 26 на сто до 2050 г., затова е необходима по-дисциплинарана финансова политика, допълни генералният секретар на ОИСР. Очаква се пенсионният дефицит да остане над 4% от БВП до 2027 г. Бедността сред застаряващото население е по-висока, в сравнение с другите страни от ЕС. Социалните вноски у нас са сравнително високи. Трябва да се насърчават мерките за оставане по-дълго в работната сила, за да се допринася повече за пенсионното осигуряване, посочи Корман. Средните данъчни приходи, които се губят заради сивата икономика, са 2% от БВП. Трудовата производителност, като продукт на работник, е по-ниска от останалите страни. България трябва да повиши това ниво, посочиха от ОИСР. Трябва да се засилят иновациите в производителността и да се увеличат инвестициите в изследване и внедряване. Необходими са по-ефектвни мерки срещу корупцията. В България тя е по-висока от средната за ЕС, допълни Корман.

Друг акцент е качеството на образованието. Резултатите по литература и математика са по-ниски при международните оценки, каза той. Необходими са инвестиции в училищната инфраструктура. Разходите за образование са ниски – 4,1% от БВП. В ОИСР средното процентът е 5,7. Препоръчва се отделянето на повече средства за образование.

Намаляване на въглеродните емисии – България вече изпълнява стандарта, каза Корман. Нужен е по-голям напредък до 2050 г. – намаляване на употребата на въглища, използването на възобновяеми източници на енергия, подновяване на автомобилния парк, инвестиции в обществения транспорт, подобряване на електропреносната мрежа и др.

В заключение – българската икономика наваксва и се доближава до средните жизнени стандарти в ОИСР, заяви Матиас Корман.

Министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова благодари на него и на ОИСР. Тя посочи, че представеният доклад отразява обективно икономическия напредък на страната. Според нея препоръките са балансирани и отговарят на икономическото развитие на страната.

Петкова отбеляза, че преходът от лев към евро е плавен и справедлив. Тя посочи, че страната ни е успяла да осигури устойчивост и стабилност са публичните финанси. По думите ѝ България е отбелязала икономически растеж от 3% през 2025 г. Финансовият министър твърди, че страната ни ще приключи годината с дефицит от 3,1%, като България е една от държавите членки на ЕС с най-нисък дълг спрямо БВП. Към декември 2025 г. разплатените средства по ПВУ са 2,3 млрд. евро. Страната ни е получила второ и трето плащане по Плана. Правителството е постигнало увеличение на събираемостта на приходите и намаляване дела на сивата икономика. Друг успех на кабинета, който беше изтъкнат, е ефективното разходване на публичните средства.

⇒ ОИСР е утвърдена международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др. В ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. През 2022 г. България започна преговори за членство в организацията, като основна част от процеса е оценка, която прави всеки един от общо 25 тематични комитети на организацията.



