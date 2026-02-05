Голям пожар на плажа в Слънчев бряг
Пожар избухна в четвъртък следобед на плажа в курортния комплекс Слънчев бряг, предава NOVA.
Огънят е обхванал каравана, която през летния сезон е била използвана като заведение, но към момента е била зазимена и не е работела.
Сигналът за инцидента е подаден в 16:17 часа, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, комисар Николай Николаев.
На място незабавно са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, които са се включили в гасенето на пламъците.
Към момента няма данни за пострадали хора.
Още по темата:
- » Откриха изчезналия в "Слънчев бряг" румънец
- » Важна новина за пострадалото от АТВ 4-годишно дете
- » Откриха телата на 14-годишното момче и братовчед му, погълнати от морето в четвъртък
Коментирай
Най-четено от Общество
Необичайно: Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София15:45 30.01.2026 | Околна среда
Бащата на Кирил Петков: Ще му правят скенер на мозъка13:10 30.01.2026 | Общество
Последно от Общество