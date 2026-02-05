  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +5 / +7
Варна: +7 / +8
Сандански: +9 / +10
Русе: +4 / +5
Добрич: +7 / +7
Видин: +1 / +1
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +6 / +6

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

  • Сподели в:
  • Viber
Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Пожар избухна в четвъртък следобед на плажа в курортния комплекс Слънчев бряг, предава NOVA.

Огънят е обхванал каравана, която през летния сезон е била използвана като заведение, но към момента е била зазимена и не е работела.

Сигналът за инцидента е подаден в 16:17 часа, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, комисар Николай Николаев.

На място незабавно са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, които са се включили в гасенето на пламъците.

Към момента няма данни за пострадали хора.

#Слънчев бряг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?