КЕВР с подробности от проверката на сметките за ток

"Няма да допуснем намеса в контролната дейност на КЕВР", заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски, цитиран от БГНЕС.

Вчера регулаторът започна проверка на доставчиците на електрическа енергия след многобройни жалби за високи сметки за ток.

"Министерство на енергетиката няма отношение на прилагането на цените и фактурираните количества електрическа енергия на клиентите на трите ЕРП-та", уточни Младеновски.

"Екипите на КЕВР още вчера, в сряда, влязоха в Електроразпределителни мрежи-Запад. До няколко дни това ще се случи и в останалите електроразпределителни предприятия", съобщи той.

"Първо ще започне проверка на фактурите, които ще се проверяват със съпоставим период на предходната година", посочи Младеновски.

Той подчерта, че температурите в периода на Коледно-Новогодишните празници до средата на януари миналата и тази година, са били напълно съпоставими.

"Ще се проверява и правилно ли са приложени цените, правилно ли е приложен отчетният период", поясни Младеновски.

По думите му КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките в евро. Предмет на проверката ще бъде и дали закупената електроенергия съответства на фактурирания период. При установяване на разминавания ще е ясно, че има проблем в отчитането.

"Там, където видим значително завишени количества електрическа енергия – два, три, четири пъти спрямо предходен период, ще сваляме електромерите", заяви председателят на КЕВР.

"Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към ЕРП-тата. Санкциите са регламентирани в закона и са от 20 хиляди до 1 милион лева", предупреди Младеновски.

Той подчерта, че цената на електрическата енергия от 1 януари 2026 г. и през последните месеци не е била увеличавана и не е била изменяна. Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 година.

Председателят на КЕВР каза, че България е една от страните с най-ниски цени на ток. Единствено в Унгария цената на електрическата енергия е по-евтина.

Младеновски посочи, че в КЕВР не са постъпили никакви сигнали, като оплакванията са от социалните мрежи.

"Призовавам ЕРП-тата за разумна гъвкавост, като при установено неколкократно завишение на услугата, да предложат разсрочено плащане на домакинствата", добави Младеновски.

Сигналите за високи сметки за ток обхващат получени фактури за декември 2025 г. и януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната. Проверката е на основание на регулаторните правомощия на КЕВР.

Приоритетна задача на проверяващия екип на КЕВР е да установи дали дружествата изпълняват стриктно издадените им от КЕВР лицензии за дейността. Предмет на проверка ще бъде коректността на издадените на потребителите фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги и правата на клиентите.