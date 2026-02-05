  • Instagram
Евгений Кънев: Може и да има нов бюджет

БТА
Най-вероятно сегашният удължителен бюджет ще бъде удължен с още три месеца. Ще се чака новото мнозинство след изборите. Новият бюджет трябва да отразява волята на новото парламентарно мнозинство.

Това мнение изрази пред БНР икономистът Евгений Кънев.

Проблем в удължаването на удължения бюджет няма, смята той и напомни, че дори във второто полугодие е бил приеман бюджет за текуща година.

Не е даденост да няма нов бюджет, може и да има, допуска икономистът.

По думите му, има очаквания служебният кабинет, който ще бъде излъчен, да подготви нов бюджет и няма пречка да се водят преговори по него в парламента и той да бъде приет от новото мнозинство.

"Възможно е да има стиковка и споразумение между новото парламентарно мнозинство и новия бюджет на министъра на финансите, респективно той да бъде приет, дори да няма ново редовно правителство."

Когато има политическа криза и визиите в каква държава искаме да живеем се разминават, това се отразява в бюджета в него няма стратегия и посока за развитие, коментира Кънев в предаването "12+3".

"Има задоволяване на текущи нужди и задоволяване на финансови лобита, които са най-силни в момента. Няма на практика полза за икономиката от това държавно управление."

#Евгений Кънев

