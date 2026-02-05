Връзките на Епстийн в Брюксел: Нови документи проследяват години контакти в Европейската столица

Осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн е поддържал дългогодишна мрежа от контакти, свързани с Брюксел, сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, пише POLITICO. Файловете показват, че в периода приблизително от 2010 до 2019 г. Епстийн е обменял кореспонденция с лица, свързани с белгийската столица, включително хора от модни агенции и близки до европейските политически среди. Документите предполагат, че той е планирал няколко посещения в Брюксел, въпреки че нито една от срещите не е била публично обявена.

Документите описват имейли, в които се споменават жени в Европа. В един обмен от 2010 г. Епстийн получава информация за жена, идентифицирана като „Кели С.“, от базирана в Брюксел модна агенция на име Casting Factory. Съобщението включвало физически измервания и лична характеристика, отбелязвайки темперамента ѝ. Агенцията вече не функционира, уебсайтът ѝ е неактивен, а адресът ѝ край Avenue Louise изглежда празен. Кореспонденцията включва и представител на MC2 Model Management, агенция, съосновател на която е Жан-Люк Брунел – дългогодишен сътрудник на Епстайн. Брунел умира по-късно в парижки затвор през 2022 г., докато чака съдебен процес по обвинения в сексуално насилие и трафик на малолетни.

Други съобщения от същия период намекват за пътувания и лични контакти. В един имейл, човек информира Епстийн, че се подготвя за полет и ще изпрати нов телефонен номер от Брюксел. В друго кратко съобщение се чете: „miss you))))) bisous from Brussels“, използвайки френската дума за целувки. В отделен обмен непознат кореспондент информира Епстийн, че е провел видеоконференция с жена, описана като „много приятна“, макар лицето ѝ да не било ясно видимо. Жената се очаквало да получи виза и преди това е работила като букер за модна агенция, възможно с достъп до други кандидати. Авторът на имейла попитал за пътуване до Брюксел, на което Епстийн отговорил положително.

Кореспонденцията продължава и през 2011 г., когато асистентът на Епстийн го информира, че Жан-Люк Брунел е позвънил и заминава същата вечер за Брюксел. Години по-късно, през януари 2019 г., Епстийн изглежда е планирал кратко посещение на града сам. Според бележка за резервация, той е планирал да пътува с влак от Париж с неназовани френски и украински спътници, пристигащи на гара Брюксел-Южна около късния следобед и заминаващи няколко часа по-късно. Целта на кратката спирка не е уточнена.

Имейлите показват и препоръки за ресторанти в Брюксел. Един контакт хвали Belga Queen, известен ресторант, разположен в бивша банково здание в центъра на града. Друга препратка от 2019 г. сочи, че тогавашният словашки министър на външните работи Мирослав Лайчак е организирал среща с Епстийн в La Brasserie des Étangs Mellaerts, елитен ресторант във Woluwe-Saint-Pierre. Ресторантът не потвърждава резервацията. Лайчак по-късно подава оставка като национален съветник по сигурността след разкритията за връзките му с Епстийн след осъждането на финансиста през 2008 г. Той заявява, че не е извършил неправомерни действия, но съжалява за продължаването на контактите.

Бившият британски министър и екс-комисар на ЕС Питър Манделсън също се появява в кореспонденцията. В имейл за избор на ресторант Манделсън споменава L’Idiot Du Village, сега затворено бистро в квартал Marolles, известно със своите морски дарове. Манделсън е описан в документите като често свързан с Епстийн и е обявил планове да се оттегли от публичния живот. Властите във Великобритания и Европейската комисия проучват дали е действал неправомерно, като е предупредил Епстийн за голям план за спасителен пакет на ЕС по време на гръцката дългова криза.

Освен социалните контакти, имейлите показват участие на Епстийн в европейски политически дискусии. През 2018 г. той обменя съобщения със Стив Банън, бивш съветник на президента Доналд Тръмп, относно предложения за регулации на криптовалути в ЕС, насочени към предотвратяване на незаконна употреба. Банън изразява несъгласие с плановете, докато Епстийн коментира, че се оформят „бойни линии“ по отношение на регулациите. Друг документ от 2015 г. показва, че експерт по киберсигурност поканил Епстийн да прегледа бележки за реч в Европейския парламент относно софтуер за наблюдение, докато ЕС подготвя нови правила за защита на данните. Източникът по-късно отказва коментар, а документите уточняват, че включването му не означава извършване на престъпление.

Публикуваните файлове споменават и белгийския принц Лоран, чието име фигурирало в адресната книга на Епстийн. Принцът потвърждава, че се е срещал с Епстийн два пъти, но отрича каквото и да е неправомерно поведение, заявявайки, че е говорил публично, за да разсее спекулациите.

Общо взето, документите очертават продължителните връзки на Епстийн с Брюксел чрез пътувания, социални мрежи и кореспонденция, свързана с политики, без да се установява, че някоя от срещите или обмените е включвала незаконна дейност.