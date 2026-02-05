  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +5 / +7
Варна: +7 / +8
Сандански: +9 / +10
Русе: +4 / +5
Добрич: +7 / +7
Видин: +1 / +1
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +6 / +6

Почина легендарният комик Илия Цоцин

  • Сподели в:
  • Viber
Почина легендарният комик Илия Цоцин
A A+ A++ A

Легендарният български комик Илия Цоцин почина на 85-годишна възраст. Новината бе съобщена от негови близки в социалните мрежи.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, когато майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, когато майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.

Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър, където участва в постановката "Къщичка от карти". През 80-те години на ХХ век Цоцин е актьор на щат към тогавашната "Концертна дирекция“, но широката публика го познава най-вече от телевизионния екран - главно в предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Илия Цоцин формира един от най-обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да изнасят скечове по време на студентска бригада в Перущица.

1

Снимка: "Булфото", Архив

Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?