Кирил Домусчиев: Държавата наказва собствената си икономика с убийствени цени на тока

Темата "Енергетика" е нещо, което общо взето дъвчем всяка година. Различното, което днес ще кажа, е статистиката за 2025 г. и за първия месец на 2026 г. Тя показва, че България е с една от най-скъпите електроенергии в Европа, което значи загуба на конкурентоспособност, по-висока цена на услугите и на продуктите, които излизат от нашата индустрия. Това съответно се отразява и на обществото, създава инфлация.

Това коментира председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, който участва в годишното представяне на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), цитиран от economic.bg.

Домусчиев бе категоричен, че най-важният проблем е загубата на конкурентоспособност на индустрията, а оттам – на пазари.

"Специално енергоинтензивната индустрия – тази с над 20 – 25% себестойност на енергията – не е конкурентоспособна. Да, цените в Европа също са високи заради войната в Украйна, но в България за миналата година беше 107 евро. Единствено Италия, Румъния и Унгария имат малко по-висока цена от нашата. Всички останали държави са с много по-ниски цени на пазара "Ден напред".

Той добави, че цената за българската индустрия е с 20% по-висока от тази в Германия и със 70% по-висока от Франция и Испания. А спрямо скандинавските държави нашата електроенергия е 5 – 6 пъти по-скъпа.

Още по-фрапиращи са данните за текущата година.

Започваме със 146 евро на мегаватчас от 1 януари – това е средната цена до 5-ти февруари. Това за мен е убийствено за нашата икономика", заяви председателят на КРИБ.

В тази връзка той настоя за продължаване на компенсаторния механизъм, който е жизненоважен за енергоинтензивната индустрия, осигуряваща над 20% от БВП.

Европейската комисия позволява това с новия си механизъм за чиста индустрия, но за съжаление ние продължаваме да се бавим с тази нотификация. Да не говорим, че вместо да приложим оптималния размер на компенсациите, нашето правителство е заложило 64 евро като долен праг вместо 50 евро. Не знам по каква причина, но така държавата наказва собствената си икономика."

Домусчиев подчерта, че тези средства не са "подарък": "Те отиват за инвестиции, за зелена енергия и енергоспестяване. Това е задължително услов