Публикувани архиви от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържащи повече от три милиона страници документи, отвориха отново кутията на Пандора на аферата Епстийн и то далеч отвъд американските граници.

Макар че по-голямата част от тези документи описват тесните връзки, които Епстийн поддържа със световния политически, финансов и академичен елит, броят на препратките към Москва и руския президент Владимир Путин привлече вниманието във Варшава.

Полският премиер Доналд Туск е разпоредил създаването на екип от анализатори, които да проучат всяко взаимодействие, което би могло да повлияе на националната сигурност на Полша. Според него елементите, съдържащи се в тези файлове, биха могли да подсказват, че „безпрецедентният скандал с педофилията“, създаден от Джефри Епстийн е бил организиран от руските разузнавателни служби, които са използвали тази мрежа, за да изнудват и контролират световните елити, пише „Таймс“.

Подобни действия са доказана част от арсенала на КГБ, откъдето идва руският президент Владимир Путин.

В документите има множество препратки към руски организации и Москва, някои от които споменават планове за срещи между Джефри Епстийн и видни руски фигури. Концепцията за компрометираща информация, събрана с цел изнудване и контрол е използвана в миналото от съветските, а след това и от руските разузнавателни служби. Тя се фокусира върху експлоатиране на личните слабости на обекта. Засега няма преки доказателства, че Джефри Епстийн е бил контролиран от руското разузнаване.

А Кремъл мълчи. Единствено специалният пратеник на Москва за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията, като заяви: "Отчаяни, покварени, лъжливи елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието. Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината".

Тези думи не са нови. Още миналата есен говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова се опита да използва този скандал срещу Запада, позовавайки се в социалните мрежи на "лицемерието на западните елити".

Би било погрешно да се бъркат подозрение, корелация и доказателство за шпионаж. В момента започването на официално разследване в Полша се основава предимно на обема на наскоро изтекли документи, наличието на многобройни препратки към Русия в тези досиета и страха, основателен в източноевропейските политически кръгове предвид настоящия контекст, от руски контрол.

Въпреки това, публично достъпните доказателства в момента не позволяват заключението, че Джефри Епстийн съзнателно или несъзнателно е действал като пешка на руските разузнавателни служби.

Вътрешна бележка от Министерството на правосъдието на САЩ разкрива, че американските власти не са открили достоверни доказателства за списък с клиенти или документи, доказващи, че Епстийн е използвал мрежата си, за да изнудва влиятелни фигури в полза на Русия.