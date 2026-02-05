Скандали в парламента заради ограничаването на изборните секции в чужбина

Окончателно - парламентът гласува промените в Изборния кодекс след изненадващото предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени до 20 без тези в дипломатическите представителства. Подновиха ли се скандалите от разглеждането им в правната комисия и ясно ли е вече как ще гласуваме на предсрочния вот през пролетта.

Дебатът основно е съсредоточен върху това - ограничават ли се правата на българите зад граница с ограничаването броя на секциите.

Вносителите защитиха предложението си, че по този начин ще се намали купения и контролиран вот, като даваха основно примери с Турция.

Опонентите на "Възраждане" се съсредоточиха върху българите във Великобритания и САЩ. Като изтъкнаха големите разстояния, които трябва да изминават и опашките, които се образуваха при предишни избори, когато секциите бяха намалени на 35.

ИТН отново защитиха сканиращите машини, а БСП ядосаха залата с въпроса: защо държавата да плаща за изборите на хора, които не живеят и не плащат данъци в България.

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС - така ПП-ДБ определиха предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите извън дипломатическите представителства до 20.

Надежда Йораданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел - да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили "ДПС-Ново начало" и които са оттеглили подкрепата си от ИТН."

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България.

Драгорим Стойнев - председател на ПГ на "БСП-Обединена левица: "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят." Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Българите в чужбина изпращат огромни количества средства в България."

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. "Възраждане" им опонираха.

Цончо Ганев - АПС: "37 години ДПС разчита на едни жертви в България каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити и едни хора в Турция, които дори не знаят български." Севим Али - АПС: "Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента."

Последва спор кой на кого какво е обещал.

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Най-накрая имаме ясните мотиви защо изобщо това нещо се случва и това е, че Борисов бил обещал на "Възраждане". Срещу какво е това обещание, то първото ли е, има ли и други елементи на тези договорки?" Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "9 месеца гласувахте с Пеевски и с Борисов в сглобката, сега уж не ги познавате." Христо Гаджев - депутат от ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ в продължение на близо 10 години сигурно е защитавала ограничаването на секциите. Това беше и 2015-2016г., и 2021. Така че не ни обвинявайте в някакви сделки и уговорки и т.н." Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "Просто можеше да се изгласуваш сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. Просто ПП-Дб го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили."

Ако промените бъдат приети, от АПС предупредиха, че ще сезират Конституционния съд и всички европейски институции.

Видяхме и познатата ситуация с липса на кворум, но след почивка работата продължи. Сега обаче депутатите отново са в почивка.