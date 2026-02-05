НИМХ: Времето се разделя между 15 градуса на юг и студ на север

Времето в България на 6 февруари 2026 година ще бъде белязано от екстремни температурни разлики и опасни метеорологични явления. Докато в някои части на страната термометрите ще отчетат пролетни стойности до 15 градуса, в Северозападна България остават условията за коварни поледици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца и ще продължи тенденцията си към понижаване, което е ясен сигнал за нестабилност в атмосферата.



Според актуалната карта на Националния институт по метеорология и хидрология, в Русе и региона времето ще бъде облачно и хладно. Минималните температури ще паднат до 1 градус, а максималните ще достигнат едва 4 градуса. Очакват се превалявания, които в съчетание с ниските температури ще създадат условия за хлъзгави пътища и опасни участъци по републиканската мрежа в Североизточна България.

Контрасти в низините

През нощта валежите в източната част на страната ще отслабват, а над Югозападна България облачността ще се разкъса до ясно време. В сутрешните часове котловините ще бъдат обвити в мъгла. Минималните температури ще варират от минус 2 градуса на северозапад до 7 градуса в югоизточните райони.

Утре в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи ниска слоеста облачност. В Югозападна България денят ще започне със слънце, но след обяд от запад ще навлязат нови валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат в широк интервал – едва 3-5 градуса в Северозападна България и до 15 градуса в крайните южни райони. В София се очакват около 9 градуса.

Времето в планините и по морето

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд се очакват валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър, особено в Източна Стара планина и масивите Странджа и Сакар.

По Черноморието ще преобладава облачно време с превалявания от дъжд в сутрешните часове. Максималните температури там ще достигнат 11 градуса при вълнение на морето от 1-2 бала.