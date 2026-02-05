Слави Трифонов: Аз нали ви казах

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов излезе с остра позиция относно скандалните случаи на изтекли кадри от камери в козметични салони и гинекологични кабинети в България. В публикация в социалните мрежи той припомни, че партията му е предложила законодателство за превенция на подобни деяния още преди месеци, но то е било отхвърлено.

„Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“. И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: „Аз нали ви казах“, заявява Слави Трифонов.



Според него случилото се с разпространението на записи в порнографски сайтове е „ужасно, отвратително, страшно и гнусно“. Той подчерта, че предложеният от ИТН закон е бил насочен именно към защитата на личното пространство, интимния живот, здравето и достойнството на всеки един български гражданин.

„Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото. Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото“, пише още лидерът на партията.

Свобода или слободия

Слави Трифонов постави остър въпрос към опонентите си, питайки дали биха приели за „свобода на словото“, ако техни кадри се появят в интернет. Той е категоричен, че ако законовите промени са били приети навреме, хората, отговорни за „тази мръсотия“, вече са щели да бъдат зад решетките.

В момента органите на реда разследват редица сигнали за незаконно заснемане и разпространение на видеоматериали от места за процедури и медицински прегледи, което предизвика вълна от обществено недоволство и искания за по-строг контрол.