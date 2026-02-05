  • Instagram
След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Иванов и жена му

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Иванов и жена му
Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Вчера Софийска районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета именно на д-р Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред Nova гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

