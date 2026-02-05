След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Иванов и жена му
Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Вчера Софийска районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета именно на д-р Иванов.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред Nova гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.
Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
Още по темата:
- » Иванов за ИТН: Този състав на МС е най-слабият, който някой някога е излъчвал, всичко се разпада
- » Антъни Иванов снощи се завърна в България
- » БСП: Над 2/3 от мигрантите с профил за заплаха на държавата се залавят във вътрешността и на изхода на страната
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан" ВИДЕО16:16 03.02.2026 | Криминални
Последно от Закон и ред