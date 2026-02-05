ПП-ДБ призоваха Илияна Йотова да наложи вето на промените в ИК

Парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" отправи официален призив към вицепрезидента Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс. Според формацията новите текстове, които ограничават броя на изборните секции в страните извън Европейския съюз до максимум 20, представляват покушение срещу демократичните права на гражданите.

"Това е в разрез с Конституцията", категорична беше Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ. Тя подчерта, че лимитирането на местата за гласуване е необосновано и ще препятства хиляди българи зад граница да упражнят правото си на глас.

Политически поръчки в пленарната зала

По време на дебатите депутатът Йордан Иванов обвини вносителите от "Възраждане", че изпълняват политическа поръчка в услуга на ГЕРБ и "ДПС – Ново начало". Според него промените са част от координирана акция за контрол върху резултатите от вота, докато партиите взаимно пазят имунитетите си.

Ограничението засяга пряко големи български общности в държави като Великобритания, САЩ и Турция, където досега се разкриваха десетки секции за осигуряване на нормален изборен процес.

Бюджетна несигурност преди вота

Освен темата за Изборния кодекс, от ПП-ДБ алармираха за липсата на легитимност на отиващото си правителство да предлага нов държавен бюджет. От формацията настояват за приемането на удължителен закон за бюджета, за да се гарантира спокойното преминаване през изборния период.

"Това правителство си отиде заради арогантността и неспособността си да състави адекватен бюджет", заяви Надежда Йорданова, цитирана от БГНЕС. Тя допълни, че парите на данъкоплатците трябва да бъдат защитени от опити за нерегламентирано харчене в последния момент.