Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници по време на преговорите в Абу Даби

Делегации от Украйна, Русия и Съединените щати постигнаха съгласие за размяна на 314 пленници между Киев и Москва на втория ден от мирните преговори в Абу Даби, съобщи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф на 5 февруари. Той описа разговорите като „подробни и продуктивни“ и подчерта, че това развитие представлява конкретен напредък в текущите дипломатически усилия.

Предстоящата размяна е първата между Украйна и Русия за почти пет месеца. Предишният обмен, проведен на 2 октомври 2025 г., върна у дома 185 украински военни и 20 цивилни, според президента Володимир Зеленски. Подробности за новата размяна все още не са ясни, включително дали 314-те пленници ще бъдат разпределени равномерно между двете страни и дали ще бъдат включени цивилни или ще става дума само за военнопленници.

Уиткоф подчерта, че въпреки че предстои значителна работа, мерки като тази показват, че продължаващият дипломатически ангажимент носи конкретни резултати и подпомага по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък през следващите седмици.