Полицията удари осем гинекологични кабинета заради порнографски записи

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) извършиха серия от претърсвания и изземвания в частни гинекологични кабинети и здравни заведения. Акцията е проведена в рамките на досъдебно производство, образувано на 4 февруари по постановление на Софийска районна прокуратура.

Разследването е за извършено престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, свързано със създаване и разпространение на материали с порнографско съдържание. В съвместните действия са участвали отделите „Икономическа полиция“ и „Разследване“ при СДВР, съвместно с Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.



В хода на разследването е установено, че чрез уебсайт в интернет се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации. Кадрите са заснети в лекарски кабинети по време на акушеро-гинекологични прегледи. Проверките са обхванали общо осем адреса в столицата.

На един от проверяваните адреси екипите са открили видеокамера, чието местоположение и позиция на заснемане съответстват на видеосъдържанието, разпространено в два уебсайта.

Ход на разследването

При претърсванията са иззети вещи и предмети, които имат отношение към воденото разследване. Работата по случая продължава под прекия надзор на Софийска районна прокуратура, като се изясняват всички обстоятелства около заснемането и разпространението на кадрите.