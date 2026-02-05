  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +10
Пловдив: +5 / +7
Варна: +7 / +8
Сандански: +9 / +12
Русе: +4 / +8
Добрич: +7 / +7
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +2
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +6 / +7

Полицията удари осем гинекологични кабинета заради порнографски записи

  • Сподели в:
  • Viber
Полицията удари осем гинекологични кабинета заради порнографски записи
A A+ A++ A

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) извършиха серия от претърсвания и изземвания в частни гинекологични кабинети и здравни заведения. Акцията е проведена в рамките на досъдебно производство, образувано на 4 февруари по постановление на Софийска районна прокуратура.

Разследването е за извършено престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, свързано със създаване и разпространение на материали с порнографско съдържание. В съвместните действия са участвали отделите „Икономическа полиция“ и „Разследване“ при СДВР, съвместно с Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.


В хода на разследването е установено, че чрез уебсайт в интернет се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации. Кадрите са заснети в лекарски кабинети по време на акушеро-гинекологични прегледи. Проверките са обхванали общо осем адреса в столицата.

На един от проверяваните адреси екипите са открили видеокамера, чието местоположение и позиция на заснемане съответстват на видеосъдържанието, разпространено в два уебсайта.

Ход на разследването
При претърсванията са иззети вещи и предмети, които имат отношение към воденото разследване. Работата по случая продължава под прекия надзор на Софийска районна прокуратура, като се изясняват всички обстоятелства около заснемането и разпространението на кадрите.

#порнографски материали

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?