Отново обявиха частично бедствено положение в 6 села в община Ардино

Отново обявиха частично бедствено положение в 6 села в община Ардино
Заради обилните валежи и снеготопене е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.

За ериода 3 – 4 – 5 февруари 2026 г. е обявен „червен“ код за региона.

Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е станало непроходимо, което отново остави без пътна връзка редица населени места. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места: Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Засегнатият мост е единствената транспортна връзка за жителите на тези села.

Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

#Ардино

