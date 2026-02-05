Станислав Балабанов: Да е ясно, че редовен бюджет няма да има

Партия "Има такъв народ" се обяви категорично против приемането на редовен бюджет за 2026 година от настоящия парламент. Зам.-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов заяви днес в кулоарите на Народното събрание, че до съставянето на редовно правителство държавата ще продължи да работи с удължителен бюджет.

"Да е ясно – редовен бюджет няма да има", отсече Станислав Балабанов. По думите му приемането на бюджет в навечерието на изборите, които са насрочени за 19 април, би довело до "тежък популизъм" и безразборно раздаване на пари на калпак от страна на политическите формации.

Позицията на ИТН е директен отказ на предложението на "БСП – Обединена левица" за гласуване на нов бюджет. Станислав Балабанов критикува левицата, като посочи, че когато се приема бюджет преди вот, партиите мислят само за печелене на гласове, а не за българското общество.

Скандалът с незаконните записи на жени

Народният представител коментира и разтърсващия случай с изтеклите интимни записи на десетки жени от козметични салони в Бургас и Казанлък, както и от гинекологичен кабинет в София. Според Станислав Балабанов е трябвало да се случи нещо толкова "противни", за да започнат институциите да мислят за законови промени.

Той припомни, че ИТН са предложили корекции в Наказателния кодекс за превенция на подобни престъпления още преди шест месеца, но тогава са били обвинени, че искат да вкарват журналисти в затвора.

"Ако нашите промени бяха приети, сега по бързата процедура тези, които са снимали жени, щяха да са там, където им е мястото", заяви Станислав Балабанов. Той добави още, че случаят с камерите в тоалетните на 138-о училище в София показва двоен стандарт, тъй като директорката на учебното заведение била забелязвана на първия ред на партийни събития на "Продължаваме промяната".