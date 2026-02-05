  • Instagram
Слави хвърли бомбата! Мафиотско е убийството край Петрохан

Председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов определи трагедията край хижа „Петрохан“ като мафиотско убийство и заяви, че начинът, по който са били открити жертвите, показва хладнокръвна екзекуция. В изявление, публикувано в социалната мрежа ТикТок, той подчерта, че подобни действия са характерни за организираната престъпност.

По думите му сцената и подредбата на телата ясно говорят за планирано покушение, а не за случайно или спонтанно насилие. Трифонов заяви, че всички са виждали подобни сцени във филми, но в случая става дума за реално престъпление, което носи всички белези на мафиотска екзекуция.

Лидерът на ИТН допусна, че зад случилото се стои по-дълбока и сериозна причина, която тепърва трябва да бъде разкрита. Той подчерта, че разследването е работа на българските правораздавателни органи, но добави, че още на първи поглед случаят изглежда изключително тревожен. Според него обществото има право да знае какво точно се е случило и кой стои зад трагедията.

В изявлението си Слави Трифонов отправи и остри критики към „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той постави въпроса за предоставянето на недвижим имот, като насочи отговорността към бившия министър Борислав Сандов, който по думите му е взел решението в този период.

Трифонов повдигна и темата за финансирането на формацията, като посочи, че основен спонсор е настоящият кмет на София Васил Терзиев. По думите му ПП-ДБ дължат публични отговори за действията и позицията си в момент, в който обществото е разтърсено от тежко престъпление, което той определи като мафиотско убийство.

