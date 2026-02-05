  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +10
Пловдив: +5 / +7
Варна: +7 / +8
Сандански: +9 / +12
Русе: +4 / +8
Добрич: +7 / +7
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +2
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +6 / +7

Недекларирани над 14 тона зеленчуци установиха митничари

  • Сподели в:
  • Viber
Недекларирани над 14 тона зеленчуци установиха митничари
A A+ A++ A

Митническите служители на Митнически пункт Лесово установиха недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна.

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 30.01.2026 г. на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България.

Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България.

След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати.

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.

#зеленчуци #плодове и зеленчуци

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?