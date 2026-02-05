Висш дипломат на Макрон посети Москва, за да възстанови контакти с Путин

Висшият дипломат на френския президент Еманюел Макрон, Еманюел Бон, пристигна във вторник в Москва за срещи с руски представители, насочени към обсъждане на ключови въпроси, като основният акцент е бил върху Украйна. Според запознати с разговорите източници, Бон е провел срещи в Кремъл, като подробности за дискусиите не са разкрити.

Френското президентство отказа да потвърди или отрече срещите, подчертавайки единствено, че се водят дискусии на техническо ниво с пълна прозрачност и в сътрудничество с украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори. Дипломатически източници добавиха, че европейските съюзници са били информирани за инициативата и че Бон се е срещнал с Юрий Ушаков, старши съветник на руския президент Владимир Путин.

Макрон вече подчерта необходимостта европейците да възстановят директен диалог с Путин, в случай че усилията на САЩ за посредничество в мирно споразумение се провалят. Европейските лидери, предпазливи към военните намерения на Русия, са изразили недоволство от това, че са били оставени настрана в преговорите, водени от американския президент Доналд Тръмп, като им е отредена само подкрепяща роля за Украйна.

Говорейки пред журналисти, Макрон потвърди, че се подготвят условия за възобновяване на дискусиите с Путин. Той подчерта важността европейците да възстановят собствените си канали за комуникация с Москва, като отбеляза, че тези разговори на техническо ниво са част от по-широкия процес и се координират с Украйна.