Край на последния голям договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия

Изтичането на новия Договор за стратегическо намаляване на оръжията (New START) доближава света до риск от възобновяване на ядрената надпревара, след като последният голям договор за контрол над ядрените оръжия между Съединените щати и Русия официално изтече в полунощ. Договорът, заедно с предшествениците си, десетилетия наред поставяше ограничения върху ядрените арсенали на двете най-големи ядрени сили в света.

С изтичането на New START нито САЩ, нито Русия са обвързани с числови ограничения за разположените стратегически ядрени бойни глави. Москва обеща да действа отговорно, но предупреди, че ще предприеме „решителни“ мерки, ако усети заплаха за националната си сигурност, според руското външно министерство. Вашингтон засега не е посочил, че ще поддържа ограничителните норми на договора доброволно след изтичането му.

Договорът, подписан през 2010 г., ограничаваше всяка страна до максимум 1 550 разположени стратегически ядрени бойни глави. През миналата година руският президент Владимир Путин предложи едногодишно удължаване, което президентът Доналд Тръмп първоначално определи като „добра идея“, но последващи преговори не се проведоха. Тръмп подчерта, че бъдещите споразумения за контрол на оръжията трябва да включват Китай, като посочи бързо разширяващия се арсенал на Пекин – позиция, която Москва смята за ненужна, а Китай категорично отхвърля.

В скорошен видеоконферентен разговор с китайския президент Си Дзинпин, Путин подчерта намерението на Москва да действа „балансирано и отговорно“, като остава отворена за преговори, целящи запазване на стратегическата стабилност. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп ще вземе окончателно решение относно договора по-късно, като повтори, че всяко споразумение без Китай е неприемливо. Германският външен министър Йохан Вадефул също призова Пекин да прояви сдържаност в развитието на оръжията, като подчерта, че бъдещите рамки за контрол на въоръженията трябва да включват Китай.

Изтичането на договора предизвика безпокойство сред международните лидери. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи момента като „тежка заплаха за международния мир и сигурност“, предупреждавайки, че рискът от употреба на ядрено оръжие е „най-висок от десетилетия“ и призова двете сили незабавно да възобновят преговорите. По-рано папа Лъв XIV изрази същите опасения, призовавайки САЩ и Русия да не изоставят рамката за контрол на оръжията, без да гарантират, че тя ще бъде последвана от ефективни и конкретни мерки за предотвратяване на ескалация.