Отменени прегледи и процедури след скандалните видеозаписи в салони – браншът предупреждава за етика и киберсигурност

След разкритията за нерегламентирано видеонаблюдение в козметични салони се наблюдават редица отменени часове както за прегледи, така и за козметични процедури.

Темата коментира в "Денят започва" Диана Петрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на козметиците в България.

"Относно тези случаи, които сега се обсъждат, не мога да взема отношение, защото в момента се води разследване", заяви тя.

По думите ѝ обаче, практиките в сектора са ясно регламентирани: "Всички наши козметици, особено членовете на асоциацията, много добре са запознати с изискванията къде трябва да са разположени камери – не в помещенията, където се извършват интимни услуги".

Тя подчерта, че професията изисква не само квалификация, но и високи етични стандарти.

"Нашата професия е свързана не само с висок професионализъм, но и с много висока етика, така че такива камери не бива да бъдат разположени в помещения, където се извършват такива процедури. Въобще в помещения, където се извършват процедури, не могат да бъдат разположени такива камери", обясни Петрова.

Въпреки това, на фона на изникващите случаи, притесненията сред клиентите и служителите нарастват, а проверките от страна на институциите се увеличават. "Всички наши членове са уведомени, знаят какви са изискванията и знаят как да спазват закона", посочи Петрова.

Тя допълни, че козметиците са били изрично предупредени да бъдат особено внимателни. "Дори когато имат случайни клиенти и те посещават кабинетите, не трябва да ги оставят сами, защото има и неправомерно поставени камери, за които също трябва много да се внимава", каза Диана Петрова.

Според председателя на асоциацията темата вече излиза извън рамките на козметичния бранш. "Това не засяга само козметичните салони. Може да се говори за фитнеси, лекарски кабинети, молове, съблекални в магазини, пробни. Този проблем касае в момента цялото ни общество", смята Петрова.

Тя акцентира и върху нарастващото значение на киберсигурността: "Киберсигурността в България тепърва ще набира скорост. Много е важно, защото живеем в дигитален свят."

По отношение на възможни допълнителни мерки, тя уточни, че асоциацията няма правомощия за проверки.