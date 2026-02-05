  • Instagram
Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест

Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест
Майка на три деца от област Силистра стана поредната жертва на системния хаос с полевите наркотестове в България. Десислава Минкова е прекарала 10 месеца без право да управлява автомобил, след като рутинна проверка отчита фалшив положителен резултат за амфетамин, съобщи Радио Шумен – БНР.

"Бях подложена на огромен стрес и пълна зависимост от близките си, за да водя най-малкото си дете на лекар," споделя Десислава Минкова. Случаят отново изважда на преден план критичния проблем с точността на устройствата DrugTest и мудността на държавните лаборатории.

Административен произвол

Въпреки категоричното отричане на жената, че някога е употребявала наркотици, законът задължава полицаите на терен да отнемат шофьорската книжка веднага след показанието на полевия тест. От Областната дирекция на МВРСилистра потвърдиха, че процедурата не позволява изключения, дори когато става въпрос за родители в малки населени места без алтернативен транспорт.

Информацията за "задържаната 37-годишна жена" се появява в криминалния бюлетин веднага след проверката, уронвайки престижа на Десислава Минкова в региона, преди тя дори да е дала кръвна проба.

Година чакане за истината

Проблемът в Силистра не е единичен. Друга млада жена от региона е водила административно дело, след като съдебно-химическата ѝ експертиза е излязла почти година след проверката, доказвайки пълната ѝ невинност.

Към 12:30 часа днес МВР продължава да оправдава забавянията с липса на лабораторен капацитет, въпреки че още през септември 2025 година омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешно разширяване на броя на лабораториите и създаване на публичен списък с лекарства, които "лъжат" тестовете. Докато тези реформи са само на хартия, цената за невинните шофьори остава висока – месеци на социална изолация и заклеймяване като "престъпници".

