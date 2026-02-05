Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест

Майка на три деца от област Силистра стана поредната жертва на системния хаос с полевите наркотестове в България. Десислава Минкова е прекарала 10 месеца без право да управлява автомобил, след като рутинна проверка отчита фалшив положителен резултат за амфетамин, съобщи Радио Шумен – БНР.

"Бях подложена на огромен стрес и пълна зависимост от близките си, за да водя най-малкото си дете на лекар," споделя Десислава Минкова. Случаят отново изважда на преден план критичния проблем с точността на устройствата DrugTest и мудността на държавните лаборатории.

Административен произвол

Въпреки категоричното отричане на жената, че някога е употребявала наркотици, законът задължава полицаите на терен да отнемат шофьорската книжка веднага след показанието на полевия тест. От Областната дирекция на МВР – Силистра потвърдиха, че процедурата не позволява изключения, дори когато става въпрос за родители в малки населени места без алтернативен транспорт.

Информацията за "задържаната 37-годишна жена" се появява в криминалния бюлетин веднага след проверката, уронвайки престижа на Десислава Минкова в региона, преди тя дори да е дала кръвна проба.

Година чакане за истината

Проблемът в Силистра не е единичен. Друга млада жена от региона е водила административно дело, след като съдебно-химическата ѝ експертиза е излязла почти година след проверката, доказвайки пълната ѝ невинност.

Към 12:30 часа днес МВР продължава да оправдава забавянията с липса на лабораторен капацитет, въпреки че още през септември 2025 година омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешно разширяване на броя на лабораториите и създаване на публичен списък с лекарства, които "лъжат" тестовете. Докато тези реформи са само на хартия, цената за невинните шофьори остава висока – месеци на социална изолация и заклеймяване като "престъпници".