Движението по пътя София – Кулата е двупосочно в една лента заради свлечена земна маса

Временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

На 1 февруари заради паднала скална маса движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента.

