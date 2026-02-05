Движението по пътя София – Кулата е двупосочно в една лента заради свлечена земна маса
Временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.
На 1 февруари заради паднала скална маса движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента.
Още по темата:
- » Градушка колкото орех помля посеви във Видинско
- » Властите: Мариян от Кула е бил пребит до смърт и изгорен
- » 3-километрова опашка на Кулата за влизане в Гърция
Коментирай
Най-четено от Транспорт
Над 50 хил. безплатни винетки са предоставени през януари12:45 30.01.2026 | Транспорт
София може да остане без наземен транспорт, алармира Ваня Григорова14:00 30.01.2026 | Транспорт
Последно от Транспорт