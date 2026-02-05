Денят отразява като огледало всички наши мисли, действия, желания и страхове

Луната e в знак Дева и от 09:50 до 11:34ч се движи на празен ход.

В този час и половина е добре да не се предприемат важни дела, да се отложат за по-късно. Това време не е добро за различни видове придобивки. Отложете избора на нови дрехи, обувки, техника, автомобил - в бъдеще ще има разочарование от направения избор. Препоръчително е хората, които работят с пари, да бъдат внимателни. Не се препоръчва: да се решават проблеми, да посещавате държавни офиси, служби, инстанции и чиновници.

В 11:34ч Луната влиза в знак Везни, където ще остане до 21:14ч на 7 февруари

Лунният период във Везни се счита за важен за спокойствието и компромиса. Характеризира се с комуникация и сътрудничество: хората са по-склонни да търсят начини за постигане на взаимноизгодни сделки и подобряване на взаимоотношенията. Колкото по-силно е влиянието на Луната по време на цикъла, толкова по-обсебващи са изкушенията да живеем красиво, да се наслаждаваме на храна, връзки, забравяйки за задълженията. Лесно е да прескочите от състояние на свръхотговорност към безгрижие. Повишава се възприемчивостта към всичко прекрасно, нараства чувствителността към всички прояви на грубост и дисхармония. При всички ситуации в общуването си трябва да бъдете дипломатични, вежливи, учтиви и приветливи. Луната във Везни придава известна нерешителност и склонност към колебания. Трудно е да вземем важно решение, да направим избор. Затова отлагайте важни решения за по-добри времена.

Уязвими органи са бъбреците, надбъбречните жлези, далак, пикочен мехур, матката и яйчниците.

Лунен календар: Продължава 18 лунен ден до 21:56ч

Ден на „мъртвата” вода. Принципът на "мъртвата" вода е да се обърне времевия поток от бъдещето към миналото, от последствията към причините.

Труден и объркващ ден. 18-ия лунен ден е сравняван с огледало, в което се отразяват всички наши мисли, действия, желания и страхове. Важно е да сте сдържани и скромни, за да няма ответен удар. Въпреки това ще бъде трудно да се сдържат емоциите, много хора наоколо сякаш свалят маските си. Осемнадесетият лунен ден се характеризира като време на намаляване на енергията и увеличаване на вътрешното налягане. Това може да доведе до повишена емоционална и физическа умора.

Неблагоприятен ден за деловите хора и за бизнеса. Решението на финансовите въпроси е по-добре да се отложи. Новите дела са неудачни. Активните дела се допускат, но не са препоръчителни. Може да се занимавате с творческа работа.

Денят не подхожда за общуване. Изясняването на отношенията още повече ще се заплетат. Може денят да се окаже тежък за семейните отношения. Възможно е някой от близките ви да е в лошо разположение на духа. По тази причина трябва да се прояви максимум спокойствие и тактичност, за да не се разраснат проблемите.

Подходящо е за кратко пътуване и смяна на обстановката. Секс не се препоръчва. Да се избягва зачатие. Неудачен ден за бракосъчетание.

Заболяванията възникнали в този ден, често са измамни и опасни. Лекува се не истинската болест, тъй като тя е скрита, замаскирана. Лечението трябва да се провежда внимателно, тъй като процеса може да бъде непредсказуем и е необходимо да се избере подходящото лекарство. Уязвими са бъбреците, бедрата и пикочен мехур, панкреас, ендокринна и пикочна система, кожата. Има тенденция към отравяне на кръвта, шлаките се отстраняват слабо. Не трябва да се претоварват бъбреците, трябва да се пият по-малко течности, да не се яде тежка храна. Особено внимателни трябва да бъдат диабетици и пациенти с панкреатит при хранене.

Следва 19 лунен ден от 21:56ч на 5 февруари до 23:01ч на 6 февруари