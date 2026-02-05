  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +9
Пловдив: +0 / +7
Варна: +7 / +8
Сандански: +8 / +12
Русе: +3 / +8
Добрич: +7 / +7
Видин: +1 / +2
Плевен: -3 / +2
Велико Търново: -2 / +8
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +6 / +7

Президентът Йотова заминава за откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът Йотова заминава за откриването на Зимните олимпийски игри в Италия
A A+ A++ A

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на XXV Зимни олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

На 5 февруари Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът Йотова ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

#Илияна Йотова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?