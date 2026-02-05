Червен код в сила за две области, има опасност от наводнения

Тежка метеорологична обстановка обхвана страната днес, 5 февруари, като Националният институт по метеорология и хидрология обяви най-високата степен на опасност – червен код. Предупреждението е в сила за южните части на областите Смолян и Кърджали, където се очакват количества дъжд над 65 литра на квадратен метър.

Освен поройните валежи, комбинацията с наличното снеготопене в Рило-Родопската област създава реален риск от рязко покачване на речните нива и наводнения. Вторични центрове на ниско налягане преминават през Балканите, носейки със себе си и бурен вятър от юг.

Поледици блокират Северозапада

Докато Южна България се бори с дъждовете, в западните и централните части на Северна България се образуват опасни поледици. Издаден е жълт код за 7 области, където ниските температури превръщат валежите в ледена кора върху пътната настилка. Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни по проходите и високите полета.

Прогнозата по региони

В Стара Загора, Хасково и Сливен е в сила оранжев код за валежи до 65 литра. По Черноморието облачността остава значителна, а максималните температури ще достигнат едва 8 градуса. В планините над 1800 метра надморска височина вали сняг, а силен и бурен вятър затруднява движението.

В петък се очаква временно затишие, но още в следобедните часове нов циклон от югозапад ще донесе нова порция интензивни валежи. Властите призовават гражданите да избягват пътувания в най-засегнатите планински райони поради опасност от свлачища и паднали камъни.