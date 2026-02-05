Честваме паметта на света мъченица Агатия

Българската православна църква почита днес, 5 февруари, паметта на света мъченица Агатия (Добра) и мъченик Еладий. Празникът, който съвпада с времето на големите гонения срещу християните през III век, поставя във фокуса името Агатия, което в превод от гръцки означава "добра".

Силата на духа пред жестокостта

Света Агатия е родена в град Палермо, Сицилия, в заможно и знатно семейство. По време на управлението на император Деций Траян (249 – 251 година), девойката е подложена на нечовешки изтезания заради отказа си да се отрече от своята вяра. Според преданията, управителят Квинтиан се опитал да пречупи волята ѝ чрез изкушенията на разкошния и греховен живот, а по-късно и чрез затвор.

"Благодаря Ти, Господи, че ме удостои да страдам за Твоето свято име и, като отне от мене любовта към временния живот, даде ми сила и търпение", са били последните думи на мъченицата, преди да предаде душата си на Бога в тъмницата.

Защитница от бедствия и покровителка на огъня

Славата на света Агатия надхвърля границите на християнския разказ. Тя е почитана като застъпница срещу пожари и вулканични изригвания. Жителите на Катания вярват, че молитвите към нея и докосването до нейната дреха са спасили града от лавата на вулкана Етна. В народните вярвания денят се свързва и с грижата за добитъка, като традицията повелява да се пече пита за здраве и просперитет на семейството.

В днешния ден отдаваме почит и на свети мъченик Еладий, за когото се вярва, че е изцелен от самия Христос в тъмницата, преди да загине в името на вярата по време на персийските нашествия.