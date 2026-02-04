Астролог за Радев: Моментът за „сбогом“ е внимателно избран

Времето, което президент (2017-2026) Румен Радев избра, за да съобщи решението си за подаване на оставка, е избрано много добре. Това каза пред репортер на Флагман.БГ астрологът и психолог Даниела Ангелова.

Попитана как ще коментира подреждането на планетите и дали звездите са благосклонни към генерала, който на 19 януари от 19:00 часа обяви в извънредно обръщение към българския народ, че подава оставка, астропсихологът отговори, че може би някой от колегите й добре е изчислил точно в кой момент да напусне парадния вход на президентството и да се отправи към новото предизвикателство на политическата сцена.

Нумеролози също отбелязаха, че датата е много добре подбрана заради наличието на числото 19, което било възможно най-доброто число за завършване на мисия. Политическата кариена на генерала обаче зависи много и от това в точно кой момент той ще създаде своя партия или ще влезе в редиците на съществуваща вече. Желателно е това да стане на Новолуние.

Точно в 16 часа Радев и Йотова излязоха на червения килим пред президентството и ако се приеме, че това е началото на церемонията, това се случва малко, след като Луната в Овен е била без курс.

Във видеозапис, публикуван в YouTube-канала си DanielaAngelovaAP, астрологът предупреждава, че във времето до 21 септември, когато Лилит е в Стрелец, духовното високомерие на света ще достигне критичен праг и познатите системи ще се сгромолясват както на колективно, така и лично ниво.

Вътрешните борби в човека са отражение на външните, обяснява тя.

"Лилит в този знак ще извади на бял свят зависимостите, ограниченията с които живеем. Механичните реакции и действия няма да ни вършат работа. Ще развиваме съзнанието си и ще се учим на нови знания. Духовността, с която се спекулира през последните години, ще удари дъното, но се завръща истинското значение и смисъл на духовност", заяви Даниела Ангелова.

"Цялата суета, помпозност и лъжеучения във всички обществени сфери ще лъснат. Лилит ще покаже две състояния в човека – неговата висота, но и падението му. Това, което е заложено, да се развива в нас, е духовността ни, човеколюбие, човечност или неговото очовековечаване и това е неизбежен процес", добавя тя.

"Лилит ще се впише спрямо останалите светила, които сменят знаците си и очертават изцяло нов път през 2026 г. Духовното опиянение сред много хора ще претърпи солидно отрезняване, а материалното при други – банкрут. Ще бъдат преобърнати нашите представи и убеждения, особено онези, които никак не се вписват в новото време", коментира дамата, която е психолог по професия и астролог по призвание, пишат от флагман.бг.

"Ако искате да сте свободни, оставете багажа на миналото и бъдете по-отговорни към собствените си предпочитания, вярвания и желания. Дайте шанс на духовните си сетива! Опитайте се да разберете собствения си вътрешен свят и механизми. Променяйте се спрямо душевните си потребности и винаги избирайте да следвате своя път", каза още тя.