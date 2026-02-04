Хиляди домакинства със завишени сметки за ток

Хора от различни градове на страната сигнализираха за драстично завишени сметки за електроенергия за декември и януари. Увеличението идва на фона на официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология, според които този период е бил с между 0,8 и 3,6 градуса по-топъл спрямо същата зима на предходната година, разказва НОВА.

Потърпевши потребители споделиха, че при едни и същи електроуреди и без промяна в броя на хората в домакинствата, фактурите им са се удвоили. Пример от Бургас показа сметка от 104 евро (205 лв.) за декември, която е скочила на 206 евро (403 лв.) за януари.

Заради масовите сигнали адвокат Атанас Костов изготви бланка на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.

„Сигналите са буквално от цялата страна - Пловдив, София, Варна, Ямбол. При едно и също потребление цената е по-висока. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи - до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, каза Костов.

Адвокатът подчерта, че изготвената от него жалба цели не само проверка, но и реални финансови последици за дружествата. Той поясни, че при откриване на грешка или неправомерно надписване на консумация, съществува законов механизъм, по който надвишената сума да бъде физически възстановена на абоната.

Трите енергийни дружества обясняват, че по-високите фактури се дължат на по-голямото потребление, а срокът на отчитането е 31 дни.

►Позицията на EVN

От дружеството EVN обясниха високите сметки с повишен разход на енергия по време на празничните дни и твърдят, че януари е бил по-студен месец в сравнение с декември.

„Данните при нас показват, че клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса", обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

Въпреки обясненията на енергоразпределителните дружества, граждани в Пловдив се събират на протест пред сградата на EVN, настоявайки за проверка на измервателните уреди и софтуера за превалутиране.

Министърът на енергетиката обеща щателни проверки на сметките за ток на битовите потребители

Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков обяви стартирането на извънредни проверки на сметките за електричество на битовите потребители. Те се провеждат съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране и ще обхванат както производителите на електроенергия, така и крайните снабдители.

„Ще разгледаме всеки случай отделно и ще обърнем специално внимание на това дали сметките са засечени в 30-дневен период, както е по закон, а не както беше преди години, когато бяха включвани два месеца в една сметка“, заяви Станков. Той уточни, че ще се извърши детайлен анализ на качеството на услугата и ще се приложи пълната строгост на законодателството при установени нарушения.

Министърът изтъкна, че според данни от последната база за анализ консумацията на електрическа енергия през януари е достигнала 8200 MWh, ниво, което не е регистрирано от 1986 година. „Въпреки високата консумация ще направим проверки, за да сме сигурни в справедливостта на сметките“, подчерта Станков.

По думите му към момента Министерството на енергетиката е получило жалби предимно за качество на услугата, докато КЕВР има подадени сигнали и за самите сметки. „На всяка индивидуална жалба ще се обърне внимание“, увери той.

Станков напомни, че на 1 юли миналата година цената на електрическата енергия на регулирания пазар за битови потребители е била повишена с малко над 2%, което според него няма съществено отражение върху крайните сметки. „Ще проверим дали количеството електроенергия, доставяно от държавата, съответства на отчетеното от крайните снабдители, дали периодите на отчет са правилни и дали измервателните устройства са заверени и функционират коректно“, каза още министърът.

По отношение на сроковете за приключване на проверките Станков посочи, че ще бъде отделено необходимото време, за да се гарантира точност и прозрачност. „Ще обхванем милионите абонати и ще разгледаме както текущото потребление, така и това от миналите месеци, за да установим дали високите стойности са сезонни или необичайни“, обясни той.



