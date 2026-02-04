Президентът насрочи консултации и с последните три парламентарни групи

Президентът Илияна Йотова насрочи последния етап от консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. На 10 февруари на "Дондуков" 2 ще дойдат представители на най-малките формации в НС - "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Срещата между АПС и Йотова ще е от 10 часа. Точно в 11:30 ч. на "Дондуков" 2 трябва да пристигнат представители на МЕЧ. В 13 ч. пък в Президентството Йотова ще посрещне "Величие".

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

На 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС.

От "Има такъв народ" заявиха пред държавния глав, че служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.